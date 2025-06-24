В Павловском Посаде встретились герой и автор вдохновляющего письма

В Павловском Посаде состоялась трогательная встреча военнослужащего с позывным «Воевода» и юного Михаила Филина — автора письма, которое служило источником вдохновения для бойца во время выполнения задач в зоне СВО.

23 июня в Павловском Посаде состоялось долгожданное событие: военнослужащий из Электрогорска, известный как «Воевода», встретился с Михаилом Филиным, мальчиком из этого города. Письмо от Миши сопровождало «Воеводу» на протяжении года, пока он участвовал в специальной военной операции.

За год до этой встречи военнослужащему из Электрогорска пришло послание, оказавшееся бесценной поддержкой в условиях боевых действий. Искреннее письмо от мальчика Миши из Павловского Посада оказалось сильнее любой защиты.Боец бережно хранил письмо у себя, перечитывая его в моменты напряжения. Оно помогало ему не забывать о доме, близких людях и о Родине, которая его ждёт и верит в его силу. Такая моральная поддержка была крайне важна для сохранения боевого духа.

После пережитых испытаний «Воевода» и мальчик Миша, чьи слова поддерживали его на протяжении года, наконец-то встретились лично. Встреча прошла в теплой и сердечной обстановке, за чашкой чая, что позволило им лучше узнать друг друга. Боец рассказал о своем опыте службы и пообещал посетить школу, в которой учится Миша, что стало проявлением глубокой признательности и уважения.

Семья Миши также активно помогает военнослужащим: бабушка Надежда Александровна вяжет теплые носки и отправляет их вместе с письмами поддержки нашим солдатам на передовую. Эти небольшие, но душевные подарки создают прочную связь между тылом и фронтом, укрепляя моральный дух и силы тех, кто защищает нашу страну.