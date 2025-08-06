В Павловском Посаде завершается капитальный ремонт детского сада «Малютка»

«Каждый этап – это движение к созданию условий, в которых наши дети смогут развиваться в современных, просторных и безопасных помещениях. Я лично контролирую качество и соблюдение сроков: этот объект для нас имеет первостепенное значение!.Следим за прогрессом вместе – совсем скоро «Малютка» преобразится и наполнится новыми красками!» - заключил Денис Олегович.