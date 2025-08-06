В Павловском Посаде завершается капитальный ремонт детского сада «Малютка»
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде активно ведутся проверки хода капитального ремонта детского сада «Малютка», расположенного на улице Корнево-Юдинского переулка.
«В соответствии с Народной программой партии «Единая Россия» мы последовательно приближаемся к финалу работ. На текущий момент достигнут уровень завершенности в 78,4% — это заслуга скоординированных усилий 19 квалифицированных работников, ежедневно прилагающих все усилия для модернизации детского сада. Выражаю благодарность Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что в Павлово-Посадском округе ежегодно проводятся капитальные ремонты учреждений образования» - заявил Денис Семенов.
В настоящее время на объекте выполняются следующие работы: установка кровли и системы водостоков; фасадные работы, существенно меняющие внешний вид здания; монтаж систем водоснабжения и канализации; прокладка электропроводки и слаботочных сетей – для обеспечения безопасности и удобства; внутренняя отделка, создающая уютные игровые комнаты; установка новых окон и откосов; формирование удобных входных зон; улучшение ландшафта – подготовка игровой и прогулочной площадки.
«Каждый этап – это движение к созданию условий, в которых наши дети смогут развиваться в современных, просторных и безопасных помещениях. Я лично контролирую качество и соблюдение сроков: этот объект для нас имеет первостепенное значение!.Следим за прогрессом вместе – совсем скоро «Малютка» преобразится и наполнится новыми красками!» - заключил Денис Олегович.