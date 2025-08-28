В Павловском Посаде завершена комплексная проверка готовности школ к новому учебному году

В деревне Кузнецы запланирован масштабный ремонт здания школы, который начнется в 2026 году. Ученики начнут учебный год в своих привычных классах, а по завершении работ предполагается перевод в школу, расположенную в Больших Дворах.

Представители администрации округа и руководители коммунальных служб также проверили школы, где строительные работы были завершены в предыдущем году.

«Выполнено значительный объем работ, однако остаются некоторые моменты, требующие доработки. Непосредственно на объекте были переданы указания подрядчикам, чтобы обеспечить высокое качество выполнения и соблюдение сроков» - сообщил глава округа Денис Семенов в своих социальных сетях.

В приоритетном порядке решаются следующие вопросы, касающиеся школ: восстановление ландшафтного дизайна после проведения работ по инженерным сетям, удаление строительного мусора, составление сметной документации, покраска спортивных снарядов и элементов благоустройства, покос травы и обеспечение порядка на прилегающих территориях, покраска ограждений, уборка упавших веток и удаление аварийных деревьев.