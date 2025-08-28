В Павловском Посаде завершена комплексная проверка готовности школ к новому учебному году
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде завершилась комплексная оценка состояния школ и объектов сельской инфраструктуры.
В деревне Кузнецы запланирован масштабный ремонт здания школы, который начнется в 2026 году. Ученики начнут учебный год в своих привычных классах, а по завершении работ предполагается перевод в школу, расположенную в Больших Дворах.
Представители администрации округа и руководители коммунальных служб также проверили школы, где строительные работы были завершены в предыдущем году.
«Выполнено значительный объем работ, однако остаются некоторые моменты, требующие доработки. Непосредственно на объекте были переданы указания подрядчикам, чтобы обеспечить высокое качество выполнения и соблюдение сроков» - сообщил глава округа Денис Семенов в своих социальных сетях.
В приоритетном порядке решаются следующие вопросы, касающиеся школ: восстановление ландшафтного дизайна после проведения работ по инженерным сетям, удаление строительного мусора, составление сметной документации, покраска спортивных снарядов и элементов благоустройства, покос травы и обеспечение порядка на прилегающих территориях, покраска ограждений, уборка упавших веток и удаление аварийных деревьев.
«Наш приоритет – создать для учащихся каждую школу, где царят красота, безопасность и комфорт. Я открыт для ваших предложений и замечаний относительно школ и всегда рад их видеть в комментариях и личных сообщениях. Совместными усилиями мы улучшим систему образования в нашем округе!» - подчеркнул Денис Олегович.