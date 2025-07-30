В Павловском Посаде завершилась вторая смена «трудовых бригад»

«31 июля завершится работа второй группы участников, и мы с уверенностью можем сказать, что ребята проявили себя как ответственные и усердные труженики. Мы испытываем гордость за их достижения и с нетерпением ждем начала работы новой смены,» – поделилась наставница «Трудового десанта» Юлия Булык.

В рамках летней программы трудоустройства удалось вовлечь 66 молодых людей, по 22 человека в каждой бригаде. С понедельника по пятницу, уделяя работе по 4 часа в день, участники удаляют сорняки с клумб, формируют кустарниковые изгороди и очищают город от мусора. Для многих из них это дебютный опыт работы, и они смогут оформить трудовые отношения, получить оплату труда и дополнительную выплату от Центра занятости Московской области.

«Июльская пора пролетела очень быстро. Нам выпала отличная возможность не только внести свой вклад в благоустройство родного города, но и завязать знакомства с интересными людьми и получить ценный опыт первой работы. Мы убеждены, что «Трудовые бригады» – это полезная инициатива для любого населенного пункта. Человек, приобщившийся к уборке мусора, осознанно будет избегать его распространения. Чистота начинается с малого, и мы очень благодарны всем нашим наставникам и координаторам. Обязательно приобщимся к работе и в следующем году!» - поделились впечатлениями участники.

Прием в третью группу «Трудового десанта» запланирован на 1 августа. В рамках смены для ребят организованы познавательные экскурсии на промышленные предприятия города. В июне первая смена посетила ООО «ЭФЕСТО», участники июля побывали на РТК «Электро-М», а в августе запланировано посещение МУП «Энергетик».