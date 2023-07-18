В Пентагоне рассказали, сколько тысяч украинских солдат было обучено

По словам Милли, всего США и их союзниками было обучено больше 63 тысяч украинских солдат, конкретно Америка «воспитала» 15 тысяч из них. По словам Милли, тренировки продолжаются.

Россия не раз обращала внимание на то, что страны НАТО и США фактически напрямую участвуют в украинском конфликте, поставляя не только вооружение, но и кадры.