В Перми кавказец заставил местного жителя сказать «Слава Украине»

Видеозапись, где уроженец Кавказа принуждает жителя России выкрикнуть «Слава Украине»*, появилась в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Многонационал».

Судя по ролику, между двумя мужчинами возникла ссора. На видео бородатый мужчина, говорящий с выраженным акцентом, обвиняет другого в некой лжи, подробности которой остаются неизвестными.

Он заявляет оппоненту, что тот ему «не ровня», объясняя этим свой отказ от физической расправы. Вместо этого кавказец вынудил пермяка провозгласить приветствие украинских националистов.

Ранее сообщалось, что в Омске пенсионерку оштрафовали на 5 тысяч за призыв гнать мигрантов в аул.

*признана Министерством юстиции РФ нацистской символикой и лозунгом.