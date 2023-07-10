В Перми мужчина отсудил деньги у покупателя дома за ремонтные работы

В Пермском крае житель города Кунгур подал в суд на покупателя его жилья. Все дело в том, что мужчина еще не приобрел дом, но уже начал проводить в нем ремонтные работы. В итоге они даже остались не доделаны: на стенах были содраны обои, а на полу лежал различный мусор, в том числе оставшийся после перепланировки.

Помимо этого, потенциальный покупатель также вынес некоторую мебель и не оплатил коммунальные услуги, которыми пользовался после въезда. Суд занял сторону истца, поскольку ответчик не имел права что-либо изменять в доме до его окончательной покупки. В итоге он обязан выплатить собственнику 131 893 рубля.