В Перми подросток поджег 15-летнюю девочку, облив ее горючей жидкостью
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
Как проинформировали в прокуратуре Пермского края, между детьми во время общения внезапно вспыхнул конфликт, который чуть было не стоил жизни 15-летней девочке.
«По данным следствия, 8 июля 2023 года несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую», — сообщается на сайте краевого надзорного ведомства.
Там добавили, что несовершеннолетняя получила тяжелые травмы в виде множественных ожогов тела. Сейчас девочка в больнице и находится под присмотром медиков. Хулиган задержан, сейчас его допрашивают в полиции.
«По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», - добавили в прокуратуре.