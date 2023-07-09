В Перми подросток поджег 15-летнюю девочку, облив ее горючей жидкостью

Как проинформировали в прокуратуре Пермского края, между детьми во время общения внезапно вспыхнул конфликт, который чуть было не стоил жизни 15-летней девочке.

«По данным следствия, 8 июля 2023 года несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую», — сообщается на сайте краевого надзорного ведомства.

Там добавили, что несовершеннолетняя получила тяжелые травмы в виде множественных ожогов тела. Сейчас девочка в больнице и находится под присмотром медиков. Хулиган задержан, сейчас его допрашивают в полиции.