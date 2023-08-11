В Перми суд ограничил свободу директору техникума за помощь уклонисту

Как пишет агентство «РИА Новости» , сотрудница подделала справку о поступлении юноши в учебное заведение. Она нужна была для обратившегося мужчины, чтобы его ребенок смог получить отсрочку от мобилизации.

Эта информация стала известна благодаря пресс-службе краевого суда. Сообщается, что руководитель филиала Западно-Уральского горного техникума еще в прошлом году подписала фальшивую справку, свидетельствующую об учебе местного жителя вплоть до 2025 года.

Несмотря на то, что женщина сделала это, взяв настоящий бланк учебного заведения, она заявила, что данная справка не считается официальным документом.

Однако директора все же признали виновной, хоть сама сотрудница и не согласна с наказанием. Суд ей назначил срок в размере трех месяцев лишения свободы.