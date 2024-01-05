В Перми запертых в ТРЦ детей тошнило прямо на парковке из-за выхлопных газов

Инцидент произошел накануне 4 января в ТРЦ «iMall Эспланада» в центре Перми. Как сообщают местные паблики в соцсетях, там сразу несколько десятков автомобилей оказались заперты на подземном паркинге.

По словам очевидцев, у многих водителей и пассажиров от обилия выхлопных газов стала кружится голова, а нескольких детей даже стошнило прямо на стоянке.

«Несколько сотен автомобилей оказались заперты, люди надышались выхлопными газами. Из-за сбоя в системе пропуска пермяки часами не могли выехать с парковки ТРЦ, вентиляция не справлялась. У многих людей кружилась голова, нескольких детей стошнило прямо на парковке», — сообщили в соцсетях очевидцы.

В администрации ТРЦ произошедшее подтвердили, сообщив, что проблема 4 января действительно имела место быть с 21:00 до 22:00.

Как сообщает URA.ru, выезд с подземной автостоянки «iMall Эспланада» был затруднен в связи с сильным автомобильным затором на соседней улице по причине сломанного светофора. Администрация ТРЦ отметила, что с ситуацией смогли, в итоге, самостоятельно справиться работники парковки. О каких-либо пострадавших в ходе инцидента информации не приводится.