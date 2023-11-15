В Перми женщина пыталась поджечь военкомат по требованию «сотрудников ФСБ»

Накануне поздно вечером она подошла к зданию райвоенкомата на улице Вавилова и бросила в окно бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не случилось, так как бутылка разбилась снаружи, а поджигательница немедленно была задержана полицией.

Она рассказала правоохранителям, что ее уже два месяца запугивают в «Вайбере» некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они требовали поджечь военкомат, чтобы уничтожить личные дела.

В противном случае «фээсбэшники» угрожали женщине набрать кредитов на ее имя.

Теперь доверчивой даме предстоит отвечать по статье, которая предусматривает срок наказания до пяти лет.