В Пермском крае две соседки после ссоры сожгли друг другу дома

Полиция проводит расследование по фактам умышленного уничтожения имущества, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отделение МВД поступило сообщение о пожаре в селе Аспа Уинского района. Было установлено, что имел место поджог.

Две соседки, 52 и 33 лет, разругались во время совместного застолья. От слов перешли к делу, и более молодая немного побила свою подругу. Та сходила домой за бутылкой бензина и подожгла баню соседки.

33-летняя дама в отместку за баню облила дом соседки и подожгла его. Оба строения сгорели.

В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела.