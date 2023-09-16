В Пермском крае мужчину, зарезавшего знакомого, признали невменяемым

Напомним, что сам инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. Мужчина, вместе с компанией своих приятелей, находился в доме одной из знакомых. Однако между ним и другим гостем возник конфликт, в результате которого фигурант нанес два ножевых удара в область грудной клетки потерпевшего. Тот умер на месте.

Согласно результатам проведенной следственной экспертизы, житель Пермского края находился в состоянии невменяемости в момент жесткого убийства своего знакомого. Как выяснилось, мужчина страдает от расстройства психики. Об этом пишет URA.RU.

Очевидно, что нападавший остро нуждается в принудительном пребывании и лечении в стационаре. Там в его отношении осуществят все необходимые меры медицинского характера.