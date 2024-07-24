В Пермском зоопарке родились детеныши краснокнижного животного

Известно, что их показатели соответствуют биологическому возрасту. Здоровые малыши находятся под присмотром матери, которая впервые переживает подобный опыт.

Два детеныша снежного барса родились в Пермском зоопарке еще полтора месяца назад. Оба мальчика находились под ежедневным наблюдением сотрудников российского учреждения, о чем ведомство рассказало на своей странице в социальных сетях.

Сейчас котята уже умеют открывать глаза, вставать на четыре лапы, активно ползать по крытому вольеру и не только. Уточняется, что родители малышей (самка Аксу и самец Снежек) образовали пару еще в 2019 году. Однако, это их первое совместное потомство.

Напомним, что снежный барс – это хищное животное, занесенное в Красную книгу России и охранные документы других стран. Охота на него запрещена везде, где он обитает.