В Первоуральске 65-летняя пенсионерка отвлеклась от дороги и въехала в магазин

Авария случилась в среду, восьмого ноября, примерно в 2 часа дня. Именно тогда пожилая свердловчанка врезалась в «Кировский», магазин, расположенный по адресу улица Ленина, дом 8. Об этом также пишет URA.RU .

Стало известно, что в Первоуральске произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что человеческих жертв из-за аварии нет, однако в результате данного инцидента пострадало кое-что другое. Как выяснилось, 65-летняя пенсионерка за рулем Volkswagen Touareg отвлеклась от дороги, после чего случайно въехала в один из магазинов города.

У него, к слову, оказались повреждены «четыре стеклопакета наружной витрины», о чем рассказали в УГИБДД по Свердловской области. А что касается самой водительницы, то она была абсолютно трезвой. Женщине с 13-летним стажем вождения повезло, поскольку ее спас пристегнутый ремень безопасности.