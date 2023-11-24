В первый день зимы в Красногорске начнется праздничная предновогодняя программа

Уже 1 декабря яркими огнями зажгутся все семь главных елок Красногорска. Также, начиная с этой даты, жителей ждут праздничные концерты и гуляния, которые подготовили учреждения культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Новогодних красавиц установят во всех парках муниципалитета, а также на набережной в микрорайоне Павшинская пойма.

А еще, как дети, так и взрослые смогут написать письмо главному новогоднему волшебнику – Деду Морозу. В парках Красногорска для этого откроют его резиденции.

Кроме того, благотворители смогут сами, без помощи Деда Мороза исполнить желание тех детишек, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для таких неравнодушных и добрых людей стартует акция «Елка желаний».