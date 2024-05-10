В Петербурге автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в Мойку и ушел под воду, четверо погибших

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, количество жертв столкновения машины каршеринга и пассажирского автобуса в центре Петербурга, после чего последний рухнул с Поцелуева моста в реку Мойка, увеличилось до четырех человек.

Как проинформировала пресс-служба главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая. В момент падения в реку в автобусе находились не менее 20 пассажиров.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне находилось около 20 человек», — говорится в заявлении.

В свою очередь в городском комитете по транспорту добавили, что виновником аварии, скорее всего, является водитель автобуса компании "Такси", которые не справился с управлением при выезде на Поцелуев мост с Большой Морской улицы.

В настоящее время водитель задержан и доставлен в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело.