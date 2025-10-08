В Петербурге бизнесмен застрелил архитектора из-за профессионального конфликта
В Петербурге мужчина застрелил архитектора Супоницкого прямо на глазах дочери
Фото: [Служба 02 ГУВД г. Москва/Медиасток.рф]
В Санкт-Петербурге произошло резонансное убийство 70-летнего архитектора Александра Супоницкого. По данным «Фонтанки», основным подозреваем является 49-летний бизнесмен Константин Козырев.
Отмечается, что обоих мужчин связывала профессиональная деятельность в строительной сфере. Предположительно, именно она стала поводом для убийства Супоницкого.
Козырев ранее занимал должность заместителя директора по финансовым вопросам в строительном холдинге «Петротрест».
В июле 2023 года против него возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму 233 млн руб., которое впоследствии прекратили за истечением срока давности. Его соучастница получила обвинительный приговор.
По данным следствия, в среду утром, 8 октября, Козырев выстрелил в затылок архитектору Супоницкому на глазах у его дочери. Выстрел был произведен из карабина «Сайга».
Перед убийством злоумышленник принудил архитектора и его дочь встать на колени. После совершения преступления Козырев свел счеты с жизнью — его тело обнаружили в горящих апартаментах, которые он снимал этажом ниже.
Ранее сообщалось, что под Пермью мужчина зарезал своего соседа из-за давнего конфликта и сжег его квартиру.