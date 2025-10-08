В Петербурге бизнесмен застрелил архитектора из-за профессионального конфликта

Отмечается, что обоих мужчин связывала профессиональная деятельность в строительной сфере. Предположительно, именно она стала поводом для убийства Супоницкого.

Козырев ранее занимал должность заместителя директора по финансовым вопросам в строительном холдинге «Петротрест».

В июле 2023 года против него возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму 233 млн руб., которое впоследствии прекратили за истечением срока давности. Его соучастница получила обвинительный приговор.

По данным следствия, в среду утром, 8 октября, Козырев выстрелил в затылок архитектору Супоницкому на глазах у его дочери. Выстрел был произведен из карабина «Сайга».

Перед убийством злоумышленник принудил архитектора и его дочь встать на колени. После совершения преступления Козырев свел счеты с жизнью — его тело обнаружили в горящих апартаментах, которые он снимал этажом ниже.

