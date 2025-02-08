В Петербурге бойца СВО выгнали из больницы с тяжелой травмой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что в Северной столице России произошел беспрецедентный случай с участием бойца спецоперации. Историю он осветил в личном канале Telegram, передает «Газета.ru» .

По словам Бородина, участник СВО Владлен Мецлер был преждевременно выписан из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 6 февраля. Он отметил, что состояние пациента было тяжелое из-за травмы головы, полученной во время боев за Артемовск (Бахмут). Фактически солдата, как выразился Бородин, выдворили на улицу.

Сам Мецлер — военнослужащий из 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Бородин возмутился историей и потребовал привлечь медработников к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Администрация НИИ уже комментировала ситуацию. По их словам, пациент в полной мере получил медпомощь. Еще 4 ноября 2024 года бойцу оперативно провели сложную операцию по восстановлению костного дефекта черепа. Выписка по их версии была плановой.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге заинтересовался случаем и инициировал проверку. Он также взял ситуацию под личный контроль.

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