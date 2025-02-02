На данный момент нет информации о том, сколько человек пострадало в результате нападения украинских военных на здание интерната в Судже. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

В субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населенном пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет», — заявил Хинштейн.

Он также охарактеризовал действия украинских вооружённых сил как проявление бесчеловечной жестокости со стороны киевского режима, которому нет никаких оправданий.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.

Ранее сообщалось, что российские бойцы пообещали отомстить Киеву за удар «Himars» по школе в Судже.