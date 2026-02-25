В Петербурге будут делать мармелад по рецепту 1912 года с помощью найденных в мусоре форм

В Петербурге во время реставрации дома архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии, 21, произошло настоящее «сладкое» открытие. Краеведы из команды «Гэнг», разбирая керамический мусор, извлеченный из полов каретника, обнаружили среди битых изразцов и осколков посуды уникальные формы для конфет начала ХХ века.

Трехэтажный особняк в стиле классицизм был построен в 1780-е годы для купца Грекова. В 1845 году его приобрел знаменитый архитектор Александр Брюллов, который перестроил интерьеры и возвел дворовый корпус. Позже здание перешло к зятю Брюллова, архитектору Павлу Сюзору. В 2008 году дом признали аварийным, а в 2022 году его передали инвестору по программе «Памятник за рубль».

Когда при реставрации вскрыли полы каретника, под ними обнаружился настоящий археологический слой: цветные и белые изразцы, осколки посуды, плитка, куски террациевого пола. Весь этот хлам реставраторы отправили на склад и передали петербургским краеведам. А среди мусора ждал сюрприз.

«Я придумала, что мы керамику почистим и укрепим, а потом вернем в дом Брюллова в формате какого-нибудь панно, чтобы все гости пространства смогли увидеть находку. Изразцы оказались конца 17 века, московские, северные. А еще кроме изразцов в ящиках обнаружились керамические формы — я тогда подумала, что для шоколадных конфет», — рассказала Ксюша Сидорина из команды краеведов «Гэнг».

Всего в руки исследователей попали 11 побитых дореволюционных форм. К работе подключились специалист по дореволюционным сладостям и бывший кондитер. Они подсказали, что в таких формах, скорее всего, отливали не шоколад — конфеты получились бы слишком большими и дорогими. Это был мармелад.

Гипотеза подтвердилась, когда такие же формы нашли в «Руководстве для кондитеровъ и булочниковъ» 1912 года. В нем оказались изображения керамических форм, идентичные найденным.

«Помешало ли нам что-нибудь залить шоколад прямо в дореволюционные керамические формы? Нет. Проглотили ли мы его? Да», — заявила Ксюша Сидорина.

Теперь краеведы планируют производить мармелад при помощи этих форм, но сделают безопасные копии, чтобы не использовать подлинники, пролежавшие более века в мусоре. Попробовать лакомство можно будет в доме Брюллова после его открытия.