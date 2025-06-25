В Петербурге группу туристов задержали за незаконное проникновение на крышу во время экскурсии

В Санкт-Петербурге более 50 туристов оказались запертыми на крыше здания во время экскурсии, которая обещала великолепные виды ночного города, передает SHOT.

По информации источника, вместо запланированного удовольствия гостей Северной столицы ожидало задержание за незаконное проникновение на крышу.

Как выяснил SHOT, группе туристов за 3 тыс. руб. с человеа пообещали организовать незабываемую экскурсию по питерским крышам. Деньги с них брала компания Roofburgs, отзывы о которой были положительные. Таким образом, участники особо не сомневались в своей безопасности.

Однако во время «путешествия» что-то пошло не так, когда молодой гид попросил туристов как можно тише подниматься на крышу. Когда гости оказались на высоте, стало очевидно, что крыша не предназначена для прогулок — людей встретили ветхие конструкции и резкие скользкие подъемы.

Через некоторое время гид внезапно оставил туристов, сообщив, что ему просто поручили привести людей сюда. Гости столицы были шокированы произошедшим, а выбраться с крыши самостоятельно было сложно.

Через 30 минут к туристам подъехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов объяснили людям, что они незаконно проникли на крышу здания, потому что она была заперта на восемь замков, и все они были сломаны.

В результате инцидента полицейские задержали 20 человек. Пострадавшие туристы пытались связаться с организаторами экскурсии, чтобы получить от них хоть какие-то объяснения и вернуть свои деньги, однако до сих пор не получили никакой обратной связи. Общий заработок компании с этой экскурсии составил примерно 150 тыс. руб.

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