Рептилии заполнили отели и рестораны на Кубе

На Кубе произошло настоящее нашествие удавов. По данным SHOT, змеи заполонили отели и рестораны, чем вызвали тревогу у туристов. Отдыхающие жалуются, что крупные рептилии беспрепятственно проникают в бары, рестораны и номера гостиниц.

Среди шокированных туристов оказались и россияне, которые боятся открывать балконы и выходить из своих номеров. Граждане отмечают, что в условиях, когда удавы свободно перемещаются по территории курортов и могут поджидать даже в бассейнах, ситуация становится все более напряженной.

Сообщается, что отдыхающие постоянно обращаются к сотрудникам гостиниц, которые зачастую ловят рептилий голыми руками. Ранее подобные случаи отмечались только за пределами отелей.

Хотя кубинские удавы не ядовиты, эти змеи могут больно кусаться при приближении к ним. Максимальная длина рептилий достигает трех метров.

Ранее россиянка сняла на видео акулу, плавающую возле купающихся туристов на популярном курорте в Аланье.