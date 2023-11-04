В Петербурге машина каршеринга сбила девушку на зебре, водитель и пешеход экстренно госпитализированы

Как сообщают петербургские паблики, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 3 ноября, на проспекте Энгельса.

Отмечается, что девушка-пешеход переходила дорогу в установленном месте. В это самое время в нее врезалась проезжавшая каршеринговая иномарка. В результате ДТП пострадали и пешеход и водитель.

«Водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем делимобиль "Киа Рио" совершил наезд на девушку, 1992 года рождения, которая переходила дорогу в зоне​ регулируемого пешеходного перехода. ​В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии, а также водитель в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», - приводится в публикации.​

По факту ДТП полицейскими уже проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.