В Петербурге исключили станцию «Брестская» из проекта метро

В проект Красносельско-Калининской линии метрополитена внесены существенные правки. В ходе пересмотра документации было решено отказаться от возведения станции «Брестская». Причиной стали данные геологоразведки, выявившие нестабильность грунтов и повлекшие за собой пересмотр маршрута.

По информации портала 78.ru, полученной в комитете по строительству, подрядчик зафиксировал изменения в геологической структуре (границах размыва пород) неподалеку от проектируемой станции «Петергофское шоссе». Чтобы избежать сложных участков, трассу переложили, полностью исключив из планов «Брестскую».

В итоге на отрезке от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» решено строить четыре станции глубокого заложения. В список вошли: «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Красносельская» и «Сосновая Поляна». При этом для станции «Улица Доблести» утвердили новое расположение выходов на поверхность — они появятся на пересечениях Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова, а также улицы Доблести с улицей Маршала Захарова.

Пересмотренная трассировка призвана обеспечить жителей ближайших кварталов удобными пешеходными подходами к метро, уменьшить трафик на наземном транспорте и сделать среду вдоль будущей линии более комфортной. В долгосрочной перспективе власти не исключают продления ветки в сторону Стрельны.

Ожидается, что все работы по проектированию маршрута финишируют в 2026 году. Сразу после этого начнется этап разработки проектов планировки и подготовки необходимой документации. Назвать точную стоимость строительства и озвучить сроки его завершения можно будет лишь по итогам государственной экспертизы проекта.

Ранее сообщалось о том, что самая дорогая студия в Петербурге стоит 102,4 млн рублей.