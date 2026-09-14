В Петербурге нашли тела семилетних близнецов: СК возбудил дело, причина смерти пока неизвестна

В Санкт-Петербурге в квартире дома на проспекте Обуховской Обороны обнаружены тела двух семилетних братьев-близнецов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, тела малолетних детей были найдены утром 14 сентября 2026 года. Признаков насильственной смерти на них нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что дети страдали от неизвестного заболевания. Сейчас на месте трагедии работают специалисты СК РФ. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.