В Петербурге неадекват избил лопатой врача из Индии из-за цвета кожи

В Санкт-Петербурге накануне произошел вопиющий случай нападения одного из местных жителей на иностранного специалиста, работающего нейрохирургом в одной из городских клиник, пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в полиции.

Согласно полученной журналистами информации, некий молодой человек с лопатой в руках внезапно набросился, подбежав сзади, на врача из Индии. Как рассказал пострадавший медик, нападавший выкрикивал националистические лозунги и что ему не нравится его цвет кожи.

«Я был в шоке, когда почувствовал удар сзади. Нападавший молодой человек примерно 23 лет выкрикивал националистические лозунги», — передает издание слова нейрохирурга из Индии.

Врачу в итоге удалось вырваться и спастись от агрессивного мужчины. Иностранец добавил, ему удалось заснять нападавшего на камеру смартфона. Мужчина уверен, нападавший является явно неадекватным человеком.

Медик также посетовал, он не первый год живет и работает в России и до сегодняшнего дня чувствовал себя здесь в полной безопасности. Сейчас налетчика ищет полиция. По факту произошедшего проводится проверка.

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