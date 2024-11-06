Мужчина до смерти избил незнакомца в Томске из-за замечания о «плохой» музыке

Житель сибирского города оказался не в восторге от музыкального вкуса незнакомца, за что избил его до смерти. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на СУ СК по Томской области.

Прохожий сделал замечание ранее судимому томичу у ДК «Маяк» в Октябрьском районе. Мужчина не оценил вкуса незнакомца и посоветовал ему не нарушать общественный порядок и тишину. Эти слова меломан расценил как оскорбление и набросился на оппонента с кулаками. Удары пришлись по голове и туловищу. Также агрессор нанес удар ногой в область живота.

Мужчина серьезно пострадал. Его госпитализировали после неравной драки, но помочь уже не смогли.

За содеянное любитель громкой музыки ответит по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Мужчина признал свою вину частично, подчеркнув, что убивать никого не хотел. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы, если вину докажут.

Ранее сообщалось, что в Ногинске задержали мужчинуза убийство и поджег супруги.