В Курске засняли детей, жгущих ветки на Вечном огне

В Курске очевидцы зафиксировали на камеру инцидент: группа детей разожгла костер из веток прямо на Вечном огне, сопровождая свои действия пением песен о приготовлении шашлыка. Видеозапись выложили в телеграм-канале «Секундочку».

На видеозаписи видно, как дети, предположительно в возрасте около десяти лет, расположившись в парке Героев гражданской войны, нагревают прутья над пламенем Вечного огня. При этом один из мальчиков ритмично произносит слова, имитирующие песенку о шашлыке.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России, сотрудники полиции оперативно установили личности несовершеннолетних, запечатленных на видео. В настоящий момент проводится проверка произошедшего. Действиям детей и ответственности их родителей будет дана юридическая оценка.

