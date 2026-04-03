В Петербурге объяснили химический запах безветрием и НМУ

Жители Санкт-Петербурга уже больше недели жалуются на стойкий химический запах в воздухе. По мнению вице-губернатора Алексея Корабельникова, причина — в безветренной погоде, которая установилась в городе на рекордный срок. Он также назвал данные зарубежных сервисов о вредном уровне загрязнения «инструментом гибридной войны».

Что сказал вице-губернатор

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Корабельников пояснил, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) — это период безветрия, который обычно длится 1–2 дня. В этом году безветренная погода затянулась на неделю. Из-за этого выбросы в атмосферу не рассеиваются, а накапливаются в городе, что и вызывает неприятные ощущения у людей. По его словам, ничего уникального в этом нет — подобное случается каждый год.

Чиновник посоветовал петербуржцам воздержаться от длительных прогулок на свежем воздухе. При оценке качества воздуха он призвал ориентироваться только на данные городской системы мониторинга (30 стационарных и несколько передвижных станций), а не на зарубежные сайты, у которых, по его утверждению, нет средств измерения.

Корабельников не исключил, что публикации о вредном загрязнении могут быть «инструментом гибридной войны» с целью дезинформации населения и раскачивания ситуации.

Контекст

Жалобы на запах «химии» начались после пожара в порту Усть-Луга, вызванного атакой беспилотников. По данным сервиса Accuweather, 30 марта индекс качества воздуха (AQI) в Петербурге достигал 148 баллов, что соответствует категории «вредный».