В Петербурге ограничат движение из-за Ураза-байрама 20 марта

В предстоящую пятницу, 20 марта, мусульмане Санкт-Петербурга встретят один из главных праздников исламского календаря — Ураза-байрам, знаменующий завершение священного месяца Рамадан. В связи с проведением массовых праздничных богослужений городские власти вводят временные ограничения на проезд и остановку транспорта в трех районах Северной столицы.

Праздничные утренние намазы начнутся в 07:00. Основными площадками для совершения коллективных молитв станут Соборная мечеть на Кронверкском проспекте, а также молельные дома на Московском проспекте и улице Репищева.

Где не проехать и не припарковаться

Комитет по транспорту опубликовал подробный график перекрытий. С 00:00 до 09:00 20 марта остановка будет полностью запрещена на нескольких участках:

· Московский проспект — от набережной Фонтанки до Садовой улицы. · Конный переулок — от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

Наиболее серьезные ограничения ждут автомобилистов в утренние часы. С 04:00 до 09:00 движение транспорта закроют полностью по следующим адресам:

· Московский проспект (участок от набережной Фонтанки до Садовой улицы). · Конный переулок и Крестьянский переулок (оба — от Малой Посадской до Кронверкского проспекта). · Кронверкский проспект (от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта). · Улица Репищева (от Парашютной улицы до Вербной). · Привокзальная улица (от улицы Первого Мая до дома № 11).

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и учитывать временные неудобства.

Милостыня разговения: сколько и кому платить

Важной составляющей праздника является обязательная милостыня — Садакат уль-Фитр (или Фитр-садака). Без ее выплаты пост в Рамадан считается незавершенным. Верующие должны успеть перевести средства нуждающимся до начала праздничной молитвы.

Размер пожертвования зависит от материального положения мусульманина. Согласно рекомендациям духовных управлений, в 2026 году установлены следующие ориентировочные суммы:

· Для студентов и пенсионеров, а также мусульман, чей достаток соответствует минимальному уровню (нисаб по серебру, около 120 тысяч рублей), рекомендуемая сумма составляет 200 рублей. · Для работающих людей со средним достатком рекомендовано перечислить 700 рублей. · Для состоятельных верующих, обладающих нисабом по золоту (от 940 тысяч рублей), размер милостыни составляет 1200 рублей.