В Петербурге открылся дилерский центр Honda

Известно, что поставками занимается «Мотор-плейс», которая поддержит гарантию и на те машины, которые были куплены ранее, и уже на новые. При этом получить гарантийную поддержку можно будет у любого дилера Honda в РФ.

Шоу-рум представляет из себя помещение почти в тысячу квадратных метров, там представлены восемь моделей машин. Это число в четыре раза превышает показатели четырехлетней давности, когда компания объявила о том, что прекращает поставки. В запасах на складе – больше 50 машин, все они были выпущены год назад или уже в 2023 году.