В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти 13 млн рублей, взятые в кредит

Стало известно, что в северной столице России 68-летняя женщина попалась на удочку мошенников. Сообщается, что она перевела по их указанию 12,8 млн рублей, которые взяла в кредит.

Об этом рассказали в ГУ МВД России по СПБ и Ленинградской области. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своей странице в одной из социальных сетей, о чем также пишет RT.

Таким образом, мошенники несколько раз звонили женщине, представляясь сотрудниками банков. Они сообщали пенсионерке о том, что некие злоумышленники хотят взять на ее имя кредиты. Но чтобы этого не произошло, женщине сказали самой взять кредит, после чего перевести полученные деньги на «безопасный счет».

Потерпевшая воспользовалась услугой в нескольких банках и отправила средства на несколько указанных злоумышленниками неизвестные счета.