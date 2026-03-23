В Петербурге подростки сделали страшную находку возле школы

Страшная находка была сделана на Морской набережной, между зданием школы и Западным скоростным диаметром. Очевидцы сразу сообщили о случившемся в полицию.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники управления МВД по Василеостровскому району. Правоохранители оцепили территорию, проводят осмотр и выясняют обстоятельства гибели человека. Личность погибшего и причина смерти устанавливаются. По факту обнаружения тела начата проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске расследуют убийство 12-летнего мальчика, тело которого с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире.