Появилось фото с места убийство 12-летнего ребенка в Ногинске

В подмосковном Ногинске расследуют убийство 12-летнего мальчика, тело которого с ножевыми ранениями нашли днем 16 марта в съемной квартире. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, ход дела взяла под контроль городская прокуратура. Появилось фото с места происшествия.

По предварительным данным, трагедия произошла в одном из домов города днем. Ребенок 2014 года рождения был обнаружен с колото-резаными ранениями грудной клетки, от которых скончался. В этой же квартире находилась мать мальчика, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние женщины не уточняется.

В официальном телеграм-канале Прокуратуры Московской области появилось фото с места происшествия. (Предупреждение о чувствительном контенте. В галерее присутствуют изображения с кровью. Пожалуйста, берегите себя и откажитесь от просмотра, если вы к этому не готовы. 18+)

Следственный орган возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). На место выезжал ногинский городской прокурор Алексей Пальчик, координировавший действия правоохранителей. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мотивы преступления и причастные лица выясняются.

