В Петербурге попытались похитить известного футболиста и чемпиона России

В Санкт-Петербурге полиция задержали четверых человек, подозреваемых в организации похищений людей и разбойных нападений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанные причастны к попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и к похищению российского предпринимателя Сергея Селегеня.

По информации следственных органов, нападение произошло 23 октября около 01:00 мск. Неизвестные попытались силой затолкать 27-летнего футболиста в микроавтобус на улице Вязовой.

Спортсмен оказал сопротивление. Ему также помог хоккеист Александр Гракун, находившийся рядом. Вместе им удалось освободиться от нападавших и убежать.

Спустя два дня, 25 октября, та же преступная группа на той же улице усадила в автомобиль Селегеня. Он является зятем бывшего спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Государственной думы Вячеслава Макарова.

По данным источников, преступники надели на него наручники, угрожали и требовали выкуп в размере 10 млн руб.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по статьям о покушении на похищение человека и о фактическом похищении. Четверых подозреваемых задержали. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.

