В Петербурге предотвратили взрыв: силовики задержали молодую москвичку

Молодая жительница Москвы была задержана в Санкт-Петербурге при попытке совершить теракт. Как сообщила объединенна пресс-служба городских судов Северной столицы, девушка имела проукраинские взгляды.

Девушка, как предварительно установили, планировала подорвать автомобиль начальника отдела коммерческой компании, чтобы оказать давление на российские власти. Подозреваемая, чьи взгляды характеризуют как проукраинские, пыталась заложить самодельное взрывное устройство под днище машины.

Спецслужбы предотвратили преступление, задержав 24-летнюю женщину на месте. Следствие квалифицировало действия как покушение на теракт и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста. Фигурантка признала свою причастность и не стала оспаривать решение.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла планы по теракту в Нижнекамске.