ФСБ раскрыла планы по теракту в Нижнекамске

В Нижнекамске задержали мужчину, которого подозревают в подготовке террористической атаки. По информации пресс-службы ФСБ Татарстана, он намеревался организовать взрыв на одном из крупных нефтехимических заводов города.

Как утверждается в сообщении, план преступления был разработан спецслужбами Украины. Подозреваемый должен был извлечь взрывчатку из заранее подготовленного тайника, скрытно пронести ее на территорию завода, где он работал, установить и затем покинуть Российскую Федерацию.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ по указанным координатам, были найдены компоненты, необходимые для создания самодельного взрывного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30) и совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205) УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела рейды по подпольным табачным цехам Кубани и изъяла продукции на 1 млрд руб.