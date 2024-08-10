В Петербурге прогулочный катер протаранил крейсер «Аврора»

Маломерное прогулочное судно в Санкт-Петербурге совершило навал на легендарный крейсер «Аврору», стоящий на приколе в акватории Невы, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал очевидец произошедшего инцидента, капитан катера вечером в пятницу, 9 августа, при выруливании не сумел справиться с управлением судна и врезался в корабль-музей в носовой части. Отойти от крейсера маломерному судну пытались помочь находившиеся рядом катера, но у них ничего не вышло.

В пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу пояснили, в результате произошедшего инцидента в акватории Невы никто не пострадал, повреждений и разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Капитан катера скрылся но скоро его личность была установлена: им оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга.

«Сегодня около 22:40 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы катер совершил навал на крейсер "Аврору". В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими предварительно установлено, что капитан не справился с управлением и маломерное судно совершило навал на цепи крепления швартовых бочек корабля», – сказали в пресс-службе.

По факту столкновения судов в настоящее время проводится проверка, добавили в прокуратуре.