В Петербурге трибьют-концерт Шаде Аду закончился массовым уходом зрителей и скандалом

Концерт в БКЗ «Октябрьский», заявленный как SADE NO ORDINARY TRIBUTE SHOW, вызвал волну возмущения у петербургской публики. Вечер 15 января завершился массовым уходом зрителей прямо посреди выступления и требованием вернуть деньги за билеты.

Как сообщила изданию «Фонтанка» одна из посетительниц, зрители начали покидать зал после второй песни, освистав солистку. По их мнению, исполнительница «очень плохо пела» и не соответствовала оригинальному тембру голоса Шаде Аду. В фойе собралась толпа возмущенных людей, которые вызвали организатора и устроили скандал.

«Будем подавать жалобу на возврат финансовых средств», — заявила читательница.

Основная претензия публики заключалась в том, что, по их мнению, афиша вводила в заблуждение. Зрители утверждали, что название мероприятия с именем знаменитой певицы не давало понять, что выступать будет другая, российская исполнительница, которая, по их словам, читала текст с экрана смартфона.

«Это не Sade!!! Из афиши не следует, что мы купили билеты на русскоговорящую певицу...», — написала одна из гостей в соцсетях.

Однако стоит отметить, что в названии шоу прямо указано, что это трибьют, то есть исполнение песен другими музыкантами. Как отмечают очевидцы, большинство покупателей, видимо, проигнорировали эту часть заголовка, сфокусировавшись только на имени легендарной певицы.