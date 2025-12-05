В Петербурге утвердили концепцию реконструкции тюрьмы «Кресты»

Проект, разработанный по заказу группы компаний «КВС», предполагает превращение бывшей тюрьмы в многофункциональное общественное пространство.

В обновленный комплекс войдут современный мультимедийный музей, две гостиницы, гастрономическая улица, пешеходный променад и различные арт-объекты. Вся территория станет пешеходной зоной, а архитектурной доминантой, как и прежде, останется храм Святого Александра Невского. После завершения работ здесь появится около 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 15 млрд руб., а срок его реализации составит пять лет.

В феврале 2025 года компания «КВС-Всеволожский» выкупила весь комплекс за 1,136 млрд руб. «Кресты», построенные в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко, изначально включали два крестообразных корпуса на 999 одиночных камер и церковь.

В советское время здесь содержалось до 12 тыс. человек. После вывода следственного изолятора (СИЗО) в 2017 году исторические здания пустовали, пока не был разработан план их преобразования в новое городское пространство для жителей и гостей Северной столицы.

