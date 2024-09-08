В Петербурге возбудили дело после отравлений готовой едой на избирательных участках

В Адмиралтейском и Кировском районах Северной столицы зафиксировали случаи отравления обедами на избирательных участках.

Жители Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга отравились на избирательных участках готовой едой.

В связи с этим следственный отдел по Адмиралтейскому району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.

Пострадавшие петербуржцы обратились за медицинской помощью в городские медучреждения.

Следователи проводят осмотры места происшествия. Кроме того, они должны будут провести ряд мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установить причастных к совершению преступления лиц.

Ранее сообщалось, что в Баксане возбудили дело после массового отравления жителей.