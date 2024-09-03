В Баксане возбудили дело после массового отравления жителей

В городе Баксан, расположенном в Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей. Об этом пишет ТАСС.

По информации, предоставленной пресс-службой Следственного управления СК РФ по региону, причиной инцидента стала вспышка кишечной инфекции.

Уголовное дело было инициировано по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, с конца августа 2024 года жители Баксана начали массово обращаться в медицинские учреждения с симптомами кишечного отравления и инфекции. В настоящее время госпитализированы 30 человек, из которых 27 являются несовершеннолетними. Предварительно установлено, что причиной заболевания могло стать употребление водопроводной воды.

Прокуратура республики сообщает, что общее число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, достигло 212 человек. В связи с инцидентом сотрудники местного водоканала приступили к гиперхлорированию водопроводной воды, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Кроме того, Министерство здравоохранения региона уточнило, что в стационарах сейчас находятся 70 человек. В связи с произошедшим временно приостановлена работа нескольких образовательных учреждений, включая две школы, два детских сада и один колледж.

В настоящее время продолжается расследование для установления точных причин возникновения инфекции и определения всех обстоятельств происшествия.

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