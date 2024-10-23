В Петербурге врачи восстановили все пальцы мальчику, которого зажевал эскалатор

Медикам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета хватило меньше суток, чтобы восстановить все пальцы мальчику, переломанные на подъемном механизме эскалатора, проинформировала пресс-служба вуза.

Напомним, поздним вечером во вторник, 22 октября, четырехлетний ребенок, стоя на эскалаторе вдалеке от родителей, получил открытые переломы нескольких пальцев. Мальчик был экстренно госпитализирован в клинику, где ему провели операцию, сшив все сухожилия фаланг.

«Врачам удалось восстановить пальцы ребенку. Кровоснабжение поврежденных тканей удовлетворительное — это значит, что они жизнеспособны», — уточнил заведующий хирургическим отделением № 2 Владислав Авраменко.

Он добавил, что у ребенка эскалатором были повреждены третий и пятый пальцы. Чтобы восстановить кровоснабжение, врачам пришлось изрядно потрудиться, отметил Авраменко.

«Это размозженные раны с открытыми переломами пальцев, с повреждением сухожилий, с повреждением нервов», — пояснил хирург.

Как сообщил петербургский главк СК РФ, по факту травм ребенка в метрополитене начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.