В Петербурге вспыхнул пожар в мансарде жилого дома

Стало известно, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом четырехэтажном доме, который охватил мансарду площадью в 400 квадратных метров. На данный момент нет информации о пострадавших.

Как сообщает агентство «РИА Новости», службы МЧС приняли немедленные меры по ликвидации пожара. На место происшествия было направлено немалое количество ресурсов: 15 единиц техники и 64 человека.

Возгорание произошло по адресу 4-я линия, дом 45. Информация о нем была опубликована на сайте городского ГУМЧС.

Пожары – это серьезная угроза для жизни, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности. Важно помнить о правилах пожарной безопасности, а также беречь себя и своих близких от несчастных случаев, подобных этому.