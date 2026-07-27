В Королеве возвели новостройку в составе ЖК «Киноквартал»
Новостройку в составе ЖК «Киноквартал» возвели в Королеве
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Королеве возвели новый дом в составе ЖК «Киноквартал», ООО СЗ «Киноквартал» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь новостройки составила более 11 тыс. кв. м, она состоит из 247 квартир: от студий до трехкомнатной различной планировки. На территории есть эко-тропы для прогулок, развивающие детские площадки, воркаут-зоны, волейбольные поля и беседки для спокойного отдыха. Вблизи расположены продуктовые магазины, салон красоты, кофейни, детский сад с развивающим центром расположены во дворе, школы, поликлиники, спорт клубы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.