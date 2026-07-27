Более 4,6 тыс. детей-сирот получили собственное жилье в Подмосковье за 5 лет

В Подмосковье за последние 5 лет жильем были обеспечены более 4,6 тыс. детей-сирот. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Благодаря принятым законам, в 2026 году жильем будет обеспечено свыше 800 человек, из них 750 — по сертификатам», — отметил он.

Жилищные сертификаты доступны в регионе с 2023 года. Они позволяют приобрести жилье в любом округе Подмосковья. За все время действия этой меры поддержки ей воспользовались более 2 тыс. детей-сирот.

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что одноэтажные дома в регионе можно перевести в категорию ИЖС.