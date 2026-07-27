Около 30 предприятий Подмосковья с начала года обучились практикам бережливого производства
Обучение практикам бережливого производства прошли 28 компаний Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала года 28 предприятий прошли обучение практикам бережливого производства. Фабрика производственных процессов и Фабрика офисных процессов работают на базе Регионального центра компетенций, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За шесть месяцев этого года суммарно участниками Фабрики производственных процессов (ФПП) и Фабрики офисных процессов (ФОП) стали 28 предприятий и 400 человек», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
В частности, обучение на Фабрике производственных процессов прошли 217 работников 15 компаний, на Фабрике офисных процессов — 183 представителя 13 предприятий. Полученные навыки будут тиражированы на производственные линии предприятий.
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