Омбудсменам из разных регионов России представили работу учреждений Подмосковья

Делегация омбудсменов из разных регионов России ознакомилась с работой подмосковных учреждений. Экскурсии были проведены в рамках 25-летия госоргана «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат».

Так, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала экскурсию в ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Учреждение было открыто в 2024 году. В нем уже помогли 460 тыс. детей со всей страны.

«Здесь каждый день делается все для сохранения здоровья самых маленьких жителей нашей страны. Я уверена, что наши гости по достоинству оценили тот труд и профессионализм, который царит в этих стенах», — отметила Фаевская.

Также делегация осмотрела Истринскую сыроварню Олега Сироты. Гостям представили все этапы производства, рассказали о различных видах сыра и предложили попробовать продукцию.

В завершение программы делегация посетила музей-заповедник «Архангельское».

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