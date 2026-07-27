Овощи и фрукты останутся свежими на месяц: микробиолог объяснила, где лучше хранить продукты

Фрукты и овощи могут портиться быстрее не из-за плохого срока годности, а из-за неправильного хранения, пишет Daily Mail. Микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера объяснила: свежие продукты остаются «живыми», поэтому на них влияют влажность, температура, свет, доступ воздуха, состав газов вокруг и микробное загрязнение.

Яблоки лучше держать не в вазе, а в холодильнике: при комнатной температуре они обычно лежат около недели, а в ящике для овощей — до 3–4 недель. Ягоды тоже стоит хранить в холодильнике, но с плесенью рисковать нельзя: даже если испортилась одна ягода, невидимые микотоксины могут распространиться на соседние.

Цитрусовые при комнатной температуре обычно сохраняются около недели, а в холодильнике — до месяца. Виноград там же может пролежать до двух недель. Бананы лучше держать отдельно: они выделяют этилен и ускоряют созревание других продуктов.

Из овощей в холодильник стоит убрать морковь, огурцы, салат; также стоит убрать грибы. Морковь в перфорированных пакетах может храниться больше месяца.

А вот лук и картофель лучше держать в прохладном, темном, сухом и проветриваемом месте, но не рядом друг с другом. Так они могут продержаться больше шести недель.